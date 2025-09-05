Mawlid : les musulmans célèbrent la naissance du prophète Mahomet

Islam
Au Yemen, les fidèles musulmans ont observé le Mawlid commémorant la naissance de Mahomet le prophète de l'Islam.
Ils étaient des dizaines de milliers de personnes rassemblés pour la célébration organisée par les Houthis, jeudi à Sanaa.
Le chef des rebelles houthis, Abdul-Malik Badruldeen al-Houthi, s'est adressé à la foule dans la capitale.
Des milliers de Kurdes irakiens ont eux aussi célébré le Mawlid à Irbil, dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien - avec chants religieux et de tambours.
Les desserts et pâtisseries traditionnels préparés pour l'occasion diffèrent d'un pays à l'autre.
Le Mawlid al-Nabi est un jour férié dans plusieurs pays à majorité musulmane, dont le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, le Bangladesh et certaines régions de l'Inde.
Le prophète Mahomet est censé être mort à la même date que sa naissance, à l'âge de 63 ans.
