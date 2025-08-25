Guerre-Hamas-Israël : 281 personnes tuées par la faim à Gaza

Des corps émaciés à Gaza, symbole de la faim qui a déjà tué 281 personnes dont 114 enfants dans la localité. Selon les chiffres publiés samedi par selon les autorités sanitaires de l’enclave palestinienne.

Plus d'un demi-million de personnes à Gaza sont confrontées à des conditions de famine marquées par la famine et des décès évitables. Selon la dernière classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC) publiée vendredi.

La situation pourrait s’alourdir, une évaluation menée par des organismes des Nations Unies tire en effet la sonnette d’alarme : d'ici à la fin du mois de septembre, plus de 640 000 personnes devraient être confrontées à une insécurité alimentaire catastrophique, tandis que 1,14 million d'autres se trouveraient dans une situation d'urgence et près de 400 000 dans une crise à Gaza.

Le document confirme que les seuils de privation alimentaire extrême, de malnutrition aiguë et de décès liés à la faim ont été franchis. C’est la première famine officiellement déclarée au Moyen-Orient, depuis la création de la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire.