Guerre Israël-Hamas : le plan de Netanyahu pour contrôler Gaza contesté

Le cabinet du Premier ministre israélien a annoncé vendredi la validation d’un plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, dans le nord de l’enclave palestinienne. Mais le document est déjà vivement contesté.

Gaza City c'est l'une des rares zones de l'enclave palestinienne qui n'a pas été transformée en zone tampon israélienne ou qui n'a pas fait l'objet d'un ordre d'évacuation.

Une opération terrestre d'envergure pourrait entraîner le déplacement de dizaines de milliers de personnes et perturber encore davantage les efforts de livraison de nourriture dans ce territoire frappé par la faim. Aussi, le Haut-Commissariat des des Nations unies aux droits de l'homme, dénonce-t-il une décision lourde de conséquences pour les civiles.

'' Tout porte à croire que cette nouvelle escalade se traduira par de nouveaux déplacements forcés massifs, de nouvelles tueries, de nouvelles souffrances insupportables, des destructions insensées et des crimes d'atrocité. La guerre à Gaza doit cesser maintenant.’’ , regrette Liz Throssell, porte-parole du HCDH.

Le plan de Benjamin Netanyahu comprend le désarmement du Hamas, la démobilisation de la bande de Gaza, la mise en place d’une administration civile alternative. Alors que 49 otages dont 27 décédés présumés sont encore aux mains du groupes armés palestinien.

"Le gouvernement israélien a décidé d'emprunter une voie qui, selon les familles d'otages, met en danger les otages vivants et les otages décédés qui ne seront jamais retrouvés. Et nous demandons, vous savez, quel est le plan maintenant qui est différent des 22 derniers mois ? Et nous avons l'impression que c'est encore la même chose. On dirait que le gouvernement israélien n'est pas heureux de répondre et ne veut pas parler au public. Il est très regrettable que le Premier ministre ne veuille pas parler en hébreu, de sa propre voix, aux gens ici présents, expliquer ses actions et répondre aux questions des médias, et qu'il se réfugie derrière les relations publiques du gouvernement. ", raconte Ruby Chen, Père de l'otage israélo-américain Itay Chen.

L'offensive militaire israélienne a déjà tué plus de 60 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé de Gaza, qui ne précise pas combien d'entre eux étaient des combattants ou des civils.