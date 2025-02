République dominicaine : les Haïtiens en danger ?

La République dominicaine poursuit les expulsions massives d'Haïtiens.

Lundi, au moins 500 personnes descendues de ses camions ont franchi le poste frontalier séparant les deux pays. Il s'agit des premières personnes expulsées ce 11 février. Certains des expulsés prévoient de se rendre à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, mais, des milliers d'autres migrants, abandonnés à Belladère cherchent encore une solution. Le président Luis Abinader a ordonné, en octobre, d'expulser au moins 10 000 migrants par semaine dans le cadre d'une nouvelle politique sévère largement critiquée par les organisations civiles.

Plusieurs ONG dénoncent un nombre en forte hausse de violations des droits de l'homme, allant des perquisitions non autorisées au profilage racial, en passant par l'expulsion de mères allaitantes et de mineurs non accompagnés alors que les autorités intensifient les expulsions vers Haïti, qui partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine.

Au moins 276 000 Haïtiens ont été expulsés de la République Dominicaine par la direction générale des migrations depuis 2024. selon l'UNICEF, plus de 1 099 enfants non accompagnés ont été forcés de quitter le pays, 786 d'entre eux ont retrouvé leur famille.