La Banque mondiale accorde 1,5 milliard de dollars à l'Afrique du Sud

La Banque mondiale a accordé à l'Afrique du Sud un prêt de 1,5 milliard de dollars pour moderniser les infrastructures de transport et l'aider à passer à une économie à faible émission de carbone, a déclaré lundi le Trésor national du pays.

La détérioration des systèmes ferroviaires, l'engorgement des ports et les fréquentes pannes d'électricité ont entravé des industries vitales telles que l'exploitation minière et la construction automobile en Afrique du Sud, contribuant à la faible croissance économique au cours de la dernière décennie dans l'économie la plus développée d'Afrique.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son gouvernement de coalition se sont engagés à s'attaquer à la corruption et à des décennies de mauvaise gestion, ainsi qu'à poursuivre les réformes pour sortir le pays de l'ornière économique et réduire son taux de chômage extrêmement élevé.

Sans donner de détails, le gouvernement sud-africain a déclaré qu'il s'attendait à ce que le prêt de la Banque mondiale permette une croissance économique inclusive et la création d'emplois en contribuant à l'élimination d'importants goulets d'étranglement dans les infrastructures, en particulier dans les secteurs de l'énergie et du transport de marchandises.

"Cet accord renforce la collaboration solide et constructive entre la Banque mondiale et le gouvernement sud-africain", a déclaré le Trésor national. "Ce partenariat marque une étape importante dans la résolution des problèmes économiques urgents de l'Afrique du Sud, à savoir une croissance faible et un taux de chômage élevé."

Dette publique

En outre, comme le financement est assorti de meilleures conditions que les emprunts conventionnels, telles qu'un délai de grâce de trois ans, il devrait permettre de réduire les dépenses croissantes liées au service de la dette, a ajouté le Trésor national.

Le budget 2025-26 de l'Afrique du Sud a alloué plus de 1 000 milliards de rands sur les trois prochaines années aux infrastructures essentielles de transport, d'énergie, d'eau et d'assainissement, tout en améliorant l'accès aux services de base.

Toutefois, le produit intérieur brut réel a été revu à la baisse à 1,4 % en 2025, contre 1,9 % précédemment prévu par le ministère des Finances en mars, en raison de la détérioration des perspectives mondiales, de la persistance des contraintes logistiques et de l'augmentation des coûts d'emprunt.

Le ministre des Finances, Enoch Godongwana, a déclaré que la dette publique devrait se stabiliser à 77,4 % du PIB en 2025/26.

Plus tôt cette année, le démantèlement de l'USAID par l'administration Trump a réduit d'environ 436 millions de dollars le financement annuel de l'Afrique du Sud pour le traitement et la prévention du VIH, mettant en péril le programme et des milliers d'emplois dans le secteur de la santé.

Godongwana a déclaré que le pays ne disposait pas des fonds nécessaires pour couvrir le déficit de plus de 430 millions de dollars causé par les coupes de l'administration Trump dans l'aide étrangère, qui ont menacé le vaste réseau de soutien à l'une des plus grandes populations séropositives au monde.