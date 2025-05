Moscou et le Caire accélèrent leur coopération économique

À l’occasion des célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, le président russe Vladimir Poutine a tenu une rencontre bilatérale avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi à Moscou.

Un échange qui a mis en lumière l’excellente dynamique économique entre les deux pays et leur volonté commune de renforcer encore davantage leur coopération.

Lors de ce tête-à-tête, Vladimir Poutine a salué la croissance impressionnante du commerce bilatéral avec l’Égypte. En 2024, les échanges ont atteint un niveau record de 9 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 30 % par rapport à l’année précédente. Et les deux premiers mois de 2025 confirment cette tendance, avec une progression de plus de 80 %.

« L'Égypte reste l’un des principaux partenaires de la Russie sur le continent africain », a déclaré le président russe. « La commission intergouvernementale russo-égyptienne poursuit activement ses travaux, plusieurs projets conjoints d’envergure avancent, et nous sommes convaincus de pouvoir continuer sur cette lancée. »

Ce partenariat s’appuie sur de nombreux projets économiques d’envergure, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie et des infrastructures. La centrale nucléaire d’El-Dabaa, en cours de construction par l’entreprise russe Rosatom, symbolise cette coopération stratégique à long terme.

Outre le volet économique, les deux dirigeants ont réaffirmé leur coordination sur les grandes questions géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient.

Vladimir Poutine a également rappelé le rôle historique de l’Égypte pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant que le territoire égyptien avait été une base stratégique pour les forces alliées en Afrique du Nord , un héritage, selon lui, qui a contribué à jeter les bases des relations bilatérales actuelles.

Alors que la Russie cherche à diversifier ses alliances internationales face à l’isolement croissant imposé par l’Occident, Le Caire apparaît comme un partenaire central pour Moscou sur le continent africain.