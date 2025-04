Ghana : 3 marins chinois portés disparus retrouvés sains et saufs

Les trois ressortissants chinois portés disparus au large des côtes ghanéennes ont été retrouvés sains et saufs, a déclaré ce lundi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le Mengxin I, leur bateau de pêche avait été la cible jeudi d’une « attaque présumée de pirates » au large des côtes du Ghana, a annoncé l’armée ghanéenne ce week-end.

Les forces armées ghanéennes ont indiqué que sept individus armés ont abordé le navire peu avant 18 h (heure locale) dans les eaux ghanéennes. Les pirates ont tiré des coups de feu de sommation, ce qui a incité plusieurs membres de l'équipage à se mettre à l'abri. Après leur départ, trois heures plus tard, le capitaine, le second et le chef mécanicien tous de nationalité chinoise étaient portés disparus.

Soupçonnés d’avoir été enlevés par les assaillants, les trois ressortissants chinois sont sains et saufs.

"Après avoir appris l'incident, l'ambassade de Chine au Ghana a immédiatement activé un mécanisme d'urgence et est restée en étroite communication avec la partie ghanéenne. À l'heure actuelle, tous les membres de l'équipage sont sains et saufs. La Chine continuera à travailler avec le Ghana pour garantir efficacement la sécurité des citoyens et des institutions chinoises au Ghana ", a déclaré le ministère chinois des affaires étrangères.