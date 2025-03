Ghana : la télémédecine en phase d'expérimentation

Au Ghana, la télémédecine pourrait révolutionner les consultations médicales. L’initiative est en essai dans le pays.

George Opoku est attendu à l'hôpital universitaire Korle-Bu d'Accra, au Ghana, pour une consultation en raison d'un sarcome à l'aisselle.

Cependant, il a besoin de plusieurs heures de route pour arriver à la capitale ghanéenne. En outre, le sexagénaire doit faire face à de nombreux défis logistiques sur place.

Le diagnostic de sa maladie sera finalement effectué à distance. Grâce à ce véhicule équipé de la technologie 3D, les médecins pourront observer son corps.

"J'étais heureux de ne pas avoir à me rendre jusqu'à Korle Bu, car cela aurait coûté cher, notamment en termes de transport et d'hébergement. '', raconte George Opoku, agriculteur et participant à l'essai

Les médecins peuvent recevoir instantanément des images du patient à distance grâce à la technologie 3D, ce qui leur permet d'évaluer son état de santé à distance.

Actuellement, la technologie est encore en phase expérimentale. Une fois valorisée, cela ouvrira la voie à l'accès aux soins de santé, même pour les populations des régions éloignées du Ghana.

"Nous nous sommes rendu compte que les patients parcourent de très longues distances pour être examinés par l'un ou l'autre consultant, et qu'ils doivent parfois revenir pour être examinés par un autre consultant à une autre date. Et si nous pouvions réunir des personnes de différents endroits, de différentes équipes, qu'elles soient dans le pays ou à l'étranger, toutes en même temps pour discuter du patient ? '', explique Kwame Darko, chirurgien plasticien, hôpital universitaire de Korle-Bu.

Spencer Fowers, ingénieur principal du projet de télémédecine 3D de Microsoft, espère que l'essai montrera la faisabilité de la télémédecine 3D au Ghana et conduira éventuellement à sa mise en œuvre dans d'autres pays africains.