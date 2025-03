Afrique du Sud : une chanson anti-apartheid défraie encore la chronique

Une vieille chanson anti-apartheid, appelant les Noirs à se lever contre l'oppression et désormais décriée par Elon Musk et d'autres comme faisant l'apologie du massacre des Blancs, a fait son retour à la Une des journaux en Afrique du Sud et a fait l'objet d'une ordonnance de la plus haute cour de justice jeudi.

Cette chanson est controversée depuis des années en Afrique du Sud en raison de ses paroles centrales "tuer le Boer" et "tirer sur le Boer", le mot "Boer" désignant un agriculteur blanc.

Elle est principalement chantée en Afrique du Sud moderne par les dirigeants noirs d'un parti d'opposition d'extrême gauche lors de rassemblements politiques. Le parti a récidivé vendredi dernier, incitant Elon Musk, né en Afrique du Sud, à écrire sur X qu'elle "promouvait activement le génocide des Blancs", son dernier message parmi une série de publications au fil des ans critiquant la chanson et soulignant le sujet.

Le parti qui chante parfois la chanson, les Economic Freedom Fighters, a déclaré qu'elle commémorait la lutte contre l'apartheid et ne devait pas être prise au pied de la lettre.

Discours de haine ou pas ?

Plusieurs affaires judiciaires ont porté sur la question de savoir si la chanson constituait un discours de haine et une incitation à la violence contre les Blancs dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Elle avait été déclarée comme tel par un tribunal il y a plus de dix ans, mais cette décision a été annulée en 2022, un juge ayant estimé qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle incitait à la violence.

Jeudi, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête d'un groupe représentant une partie de la minorité blanche d'Afrique du Sud visant à faire appel de la dernière décision et à faire interdire la chanson. C'était la deuxième fois qu'un appel de ce groupe était rejeté.

Le milliardaire Elon Musk, conseiller influent du président américain Donald Trump, a grandi en Afrique du Sud et y a terminé ses études secondaires, mais il a quitté le pays avant la fin de l'apartheid en 1994.

Il a cité la chanson comme un exemple de la façon dont le gouvernement actuel, dirigé par des Noirs, dans son pays d'origine, tolère la haine anti-blanche. Trump a sanctionné l'Afrique du Sud par un décret le mois dernier, coupant tous les financements américains au pays et accusant le pays de "rhétorique haineuse et d'actions gouvernementales alimentant une violence disproportionnée contre les propriétaires fonciers racialement défavorisés".

Le gouvernement sud-africain a déclaré que le décret était fondé sur la désinformation et qu'il n'y avait aucune persécution des Blancs, qui représentent environ 7 % de la population, mais qui sont toujours en moyenne bien plus riches que les Noirs plus de 30 ans après la fin du système d'apartheid de la minorité blanche.

Paroles de "Shoot the Boer"

La chanson a été particulièrement condamnée en Afrique du Sud par un groupe représentant les Afrikaners, une minorité blanche issue des colons néerlandais et français. Le mot "Boer" est couramment utilisé pour désigner un Afrikaner, et l'origine de la chanson trouve son origine dans le fait que les Afrikaners étaient au cœur du régime raciste de l'apartheid blanc.

Le groupe afrikaner AfriForum s'offusque depuis longtemps des paroles de la chanson "Tirez sur les Boers" et a déclaré jeudi condamner la décision de la Cour constitutionnelle de rejeter son appel et de "légaliser les appels au meurtre d'Afrikaners et d'agriculteurs". En réponse, AfriForum a annoncé qu'il renforcerait ses 177 patrouilles de sécurité privées dans les quartiers et les fermes. Il a également déclaré qu'il constatait une "augmentation du nombre de juges idéologiques", une critique rare à l'égard des tribunaux sud-africains, pourtant largement respectés.

AfriForum s'est récemment rendu aux États-Unis pour rencontrer des responsables de l'administration Trump, a-t-il indiqué, et fait pression sur les conservateurs américains depuis des années pour qu'ils prennent en compte sa cause.

Les experts affirment qu'il n'existe aucune preuve que les Blancs soient la cible de violences en Afrique du Sud, bien que les agriculteurs blancs soient parfois victimes d'agressions violentes à leur domicile, tout comme de nombreuses autres ethnies dans un pays qui connaît un taux de criminalité extrêmement élevé et une moyenne de 70 homicides par jour. Cette semaine, le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré au média Netwerk24 que les statistiques officielles de la criminalité "prouvaient l'absence de massacres d'agriculteurs en Afrique du Sud".

Nouvelle opposition à la chanson

La chanson "Shoot the Boer" est désormais utilisée pour critiquer l'absence de conditions de vie meilleures pour des millions de Noirs pauvres en Afrique du Sud, a déclaré le chef fougueux et souvent controversé des Combattants pour la liberté économique, Julius Malema, lors d'un témoignage devant le tribunal.

Pourtant, la chanson a ravivé les tensions raciales dans un pays qui a largement réussi à se réconcilier après la fin de la ségrégation de l'apartheid en 1994.

La décision de la Cour constitutionnelle de rejeter un recours contre l'utilisation de la chanson a également été critiquée jeudi par l'Alliance démocratique, deuxième parti d'Afrique du Sud et membre de la coalition gouvernementale aux côtés du Congrès national africain de Ramaphosa.

"Le chant incendiaire “Tuez les Boers” n'a pas sa place dans notre société, quelle que soit la décision de justice relative à sa constitutionnalité", a déclaré l'Alliance démocratique.