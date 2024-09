Afrique du Sud : les restes de 42 héros anti-apartheid rapatriés

Les restes de 42 combattants sud-africains, décédés en exil pendant la lutte contre le régime d'apartheid, ont été rapatriés mercredi en Afrique du Sud.

Récupérés en Zambie et au Zimbabwe, ces dépouilles ont été accueillies avec dignité à la base aérienne de Waterkloof, à Pretoria, par des représentants du gouvernement et des membres de leur famille.

Lors de la cérémonie, Angie Motshekga, ministre de la Défense, a déclaré : « Sans les sacrifices de vos enfants, de vos frères et de vos sœurs, vous n'auriez pas eu la chance de recevoir les dépouilles de vos soldats. » Ces mots rappellent que les combattants ont sacrifié leur vie pour mettre fin à l'oppression d'un régime qui a marginalisé des millions de Sud-Africains.

Makabelo Bokgosing, membre de la famille d'un combattant, a partagé son émotion : « Aujourd'hui, il a été exhumé et nous pourrons l'enterrer chez nous, à Mafikeng. » Ces rapatriements symbolisent non seulement la reconnaissance des sacrifices faits pour la liberté, mais aussi un effort du gouvernement sud-africain pour honorer la mémoire de ceux qui ont lutté pour une société plus juste et égalitaire.

Cette initiative souligne l'importance de ne pas oublier le passé et d'apprendre des luttes qui ont façonné le présent de l'Afrique du Sud.