Sénégal : après un an au pouvoir, quel bilan pour Diomaye Faye ?

Le 24 mars 2024, après de longs mois de tensions et d'incertitude, Bassirou Diomaye Faye remportait la présidentielle au Sénégal. Une élection historique qui a suscité beaucoup d’espoir dans le pays. Mais, un an après, les premiers actes laissent un sentiment mitigé.

« Le projet, c’est zéro faute. Nous avons confiance que ça va marcher. Mais, il faut qu’ils acceptent les critiques. Parce que les critiques ont un côté positif en ce sens qu’elles vous permettent de vous améliorer. »

« Nous n’avons rien vu de leurs promesses du gouvernement. Ils nous avaient demandé de nous battre en promettant aux jeunes des projets et en nous assurant qu’il y aurait du travail. Mais, nous n’avons encore rien vu. »

Depuis son élection, Bassirou Diomaye Faye multiplie pourtant les actes forts : réduction des denrées alimentaires, assises de la justice, audit de l’administration, mesures pour relancer l’agriculture. Mais, mais, c’est loin du compte, selon MouhamdouMane, l'un des leader de l'opposition.

« Il s'agit effectivement d'une déception. Dans la mesure, par rapport à le document référentiel, il n'y a aucun projet actuellement qu'ils ont lancé qui effectivement émane de leur référentiel appelé Sénégal Vision 2050. Il y a gros affaires, je pense que pour le moment, il faut d'abord trouver des mécanismes pour relancer notre économie.»

Dans cette perspective de relance économique justement, le gouvernement d’Ousmane Sonko a déjà lancé une grosse une purge pour assainir l’administration et optimiser les finances publiques. Des mesures que salue Mamadou Thior, analyste politique, en dépit des critiques.

« Moi je considère que le bilan est généralement positif. Quand on voit en termes de deux lois, la justice, qui était un peu maillot faible, et qui a été beaucoup décriée, il a organisé des assises de la justice. Aujourd'hui, le rapport que certains Sénégalais ont avec l'argent public, franchement ce n'est pas un très bon rapport. Les gens détournent à tout va, et il est bon les actes qu'ils sont en train de poser, laisser le poste judiciaire financier sanctionner »

Mais, quel que soit le bilan de cette première année de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, les Sénégalais attendent encore plus de son régime autant sur le plan économique que social.