Guerre Israël-Hamas : l'Égypte dénonce le blocus de l'aide à Gaza

La bande de Gaza une nouvelle fois privée d ‘aide humanitaire. Israël a renvoyé dimanche en Egypte, un convoi transportant des vivres et autres fournitures pour l’enclave palestinienne.

Tel Aviv a d’ailleurs mis en garde contre des "conséquences supplémentaires" si le Hamas n'accepte pas une nouvelle proposition de prolongation du cessez-le-feu conclu en janvier.

La première phase, qui prévoyait une augmentation de l'aide humanitaire après des mois de famine, a expiré samedi. Dans la seconde phase, le Hamas devrait libérer des dizaines d'otages restants en échange d'un retrait israélien de la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu durable.

Le Hamas a accusé Israël de tenter de faire dérailler le processus, quelques heures après la fin de sa première phase.

L’Egypte a condamné le blocus de l’aide humanitaire par les autorités israéliennes.

"En ce qui concerne la deuxième phase (accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël), comme je l'ai dit, chaque partie doit remplir ses obligations et un accord a été signé. Cet accord doit être mis en œuvre et inclure le flux complet de l'aide. L'utilisation de l'aide comme arme de punition collective et de famine ne doit pas, ne peut pas et ne devrait pas être autorisée ou acceptée. C'est totalement inacceptable et représente une violation flagrante et explicite du droit humanitaire international", a déclaré Badr Abdelatty, ministre égyptien des affaires étrangères.

L’ONU et les organismes humanitaires s’inquiètent des conséquences de la décision israélienne pour les populations de la bande de Gaza faute d’aide.

Sur le plan militaire, Benjamin Netanyahu n’exclut pas de déterrer la hache de guerre s'il estime que les négociations pour une nouvelle trêve sont inefficaces. L’émissaire américain Steve Witkoff est attendu dans la région.