Guerre Israël-Hamas : manifestations contre la reprise des frappes à Gaza

Des milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi à Jérusalem pour protester contre la reprise des frappes israéliennes sur Gaza, qui ont mis fin à un cessez-le-feu fragile.

L'attaque, lancée après l'échec des négociations sur la libération des otages, a provoqué la mort de plus de 400 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants, selon les autorités locales.

Les manifestants ont exprimé leur colère contre la direction du gouvernement israélien, accusant le Premier ministre Benjamin Netanyahu de mener le pays dans une mauvaise direction et de nuire à la démocratie israélienne. "Ils nous emmènent dans une très mauvaise direction", a déclaré Anat Shoval, une manifestante, ajoutant que les citoyens doivent s'exprimer pour défendre leurs valeurs.

L'offensive israélienne, qui vise à éradiquer le Hamas et libérer les otages, a ravivé les craintes pour la sécurité des 24 otages toujours retenus dans les tunnels de Gaza. Les experts et les manifestants appellent à privilégier la négociation plutôt qu’une intensification des violences.

Ce nouvel affrontement survient dans un contexte humanitaire de plus en plus désastreux à Gaza, où la communauté internationale et les organisations humanitaires mettent en garde contre une crise alimentaire et médicale de grande ampleur.