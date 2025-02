Soudan : l'ONU dénonce des violations des droits de l'homme et des abus

Ce mardi, les Nations unies ont publié un rapport alarmant sur la situation au Soudan. Dans cette étude, l’ONU alerte sur des combats donnant lieu à des violations généralisées des droits de l'homme, des abus, un ciblage délibéré d'établissements de santé, ainsi que des exécutions motivées par l'appartenance ethnique des victimes.

La situation au Soudan semble s'aggraver depuis le début de l'année alors que le conflit a déjà tué plus de 28 000 personnes et forcé des millions de Soudanais à fuir leurs maisons.

Le rapport de l'ONU détaille des attaques menées contre des zones densément peuplées, des camps de personnes déplacées, des centres de santé, des marchés et des écoles.

"Certains de ces actes peuvent être assimilés à des crimes de guerre", a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations unies, lors de la conférence de presse de l'ONU.

Li Fung, cheffe du bureau des droits de l'homme de l'ONU au Soudan, a déclaré que l'organisation avait recensé plus de 150 incidents de violence sexuelle dans le pays, commis par différentes parties.

"Les rapports de violence sexuelle semblent suivre un schéma géographique au fur et à mesure que les combats s'étendent à travers le pays, illustrant son utilisation constante comme arme de guerre par un nombre croissant d'acteurs", a-t-elle expliqué.

La guerre a engendré la plus grande crise de déplacement au monde, poussant plus de 14 millions de personnes soit environ 30 % de la population à quitter leur foyer, selon les Nations unies. Environ 3,2 millions des Soudanais déplacés sont passés dans les pays voisins, notamment le Tchad, l'Égypte et le Sud-Soudan.

En 2024, un rapport de l'ONU a documenté plus de 4 200 meurtres de civils dans le contexte des hostilités, mais le nombre total de victimes pourrait être beaucoup plus élevé, met en garde l'étude.