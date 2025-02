Allemagne : hausse des actes racistes après l'attaque du marché de Noël

Dans la ville de Magdebourg en Allemagne, les actes racistes et le sentiment anti-migrant ont augmenté après qu’un médecin ressortissant saoudien a commis une attaque meurtrière au Marché de Noël en décembre dernier, selon la communauté des migrants de la ville.

Arrivée en Allemagne il y a sept ans, Haben Gebregergish affirme aujourd’hui, être confrontée à une forte augmentation du racisme dans la ville Magdebourg. Cette montée du sentiment anti-immigration s’est développée à la suite de l'attentat sur le marché de Noël, selon la réfugiée érythréenne et d'autres migrants de la ville.

Saeeid Saeeid est membre actif de l'association germano-syrienne de Magdebourg. Il soutient que les agressions racistes ont augmenté de plus de 70 %, selon les informations de la communauté des migrants et les centres de conseil.

Les personnes ciblées par ces actes déplorent un manque de soutien des politiciens et de la police et souhaitent entendre directement leurs représentants élus pour répondre à leurs préoccupations.

Magdebourg est située dans l'ancien Est communiste, une région où le parti d'extrême droite et anti-immigration Alternative pour l'Allemagne (AfD) bénéficie du plus grand soutien. Le parti est en deuxième position dans les sondages pour les prochaines élections, avec environ 20 % de soutien et présente son premier candidat pour diriger le pays.

Les résultats des élections et le gain d'influence potentiel pour l'AfD pourrait avoir un impact important sur la politique et la vie quotidienne de Magdebourg, selon Ketevan Asatiani-Hermann, présidente du conseil consultatif pour l'intégration et la migration à Magdebourg.