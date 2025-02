RDC : le M23 s'empare de l'aéroport de Kavumu

Les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais poursuivent leur percée dans l'est de la RDC.

Après avoir pris le contrôle , Kalehe-centre et les localités de Byambasha et Kabamba, le Mouvement du 23 mars s'est emparé vendredi de l'aéroport de Kavumu, à seulement 30 km de Bukavu. Cette infrastructure stratégique, est essentielle pour les vols humanitaires et militaires dans la région du Sud-Kivu.

Selon des sources locales, Les rebelles du M23 et les forces armées rwandaises sont entrés dans le territoire de Kabare dans la matinée. La ville de Bukavu fait face aux menaces des groupes rebelles qui ont conquis Goma, il y a quelques semaines mais peinent encore à y installer un gouvernorat. L'aéroport est toujours fermé et la vie scolaire et économique tourne au ralenti.

Face à cette escalade, le président Félix Tshisekedi cherche un soutien international accru. Il participe à la 61è conférence de Munich sur la sécurité qui se tient jusqu'au dimanche. Dans le même les chefs d'Etats de l'Union africaine vont plancher sur la crise en RDC lors de la 38 assemblée de l'UA à Addis-Abeba.

Par ailleurs, la RDC a fermé son espace aérien aux vols de la compagnie rwandaise.