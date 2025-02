Les funérailles de Pakistanais morts au large de l'Afrique de l'Ouest

Les corps de quatre Pakistanais qui se sont noyées après le chavirement d'un bateau au large de l'Afrique de l'Ouest le mois dernier ont été rapatriés.

Les victimes faisaient partie des dizaines de passagers illégaux désireux de rejoindre les îles Canaries.

13 citoyens pakistanais ont été identifiés grâce à des tests ADN.

« Nous avons vendu nos terres, nous avons vendu nos buffles et nous avons envoyé mon frère en Espagne pour qu'il ait un bon avenir, mais nous avons reçu son cadavre. Nous demandons au gouvernement que cet agent (trafiquant d'êtres humains) soit puni et qu'il nous rende justice. », a déclaré Muhammad Adnan Khan, frère.

Leurs dépouilles ont été ramenées du Maroc dans la nuit par un vol saoudien qui a atterri à l'aéroport international d'Islamabad.

Les corps ont ensuite été enterrés dans leur ville natale, dans la province du Pendjab.

« Mon message à tous est qu'il ne faut surtout pas passer par des trafiquants d'êtres humains. Les agents qui les emmènent sont très cruels et abusifs, ils ne font que mentir. Tout n'est que tromperie. La condition des gens là-bas est très mauvaise, ils ont été maintenus dans de très mauvaises conditions. Ces personnes vendent leurs terres et leurs maisons et donnent de l'argent à des agents, mais personne n'arrive à destination (Europe). Environ 18 000 Pakistanais se trouvent actuellement en Mauritanie. », a expliqué Naseer Ahmed Khan, villageois qui a également tenté de rejoindre l'Espagne et qui est revenu sain et sauf.

Le bateau avait quitté la Mauritanie le 2 janvier avec 80 passagers, dont plusieurs originaires du Pakistan, selon le ministère des affaires étrangères et Walking Borders, une association de défense des droits des migrants basée en Espagne.

Le bateau a chaviré près du port marocain de Dakhla, en route vers les îles Canaries, un archipel espagnol situé au nord-ouest de l'Afrique, où de nombreux migrants entreprennent une dangereuse traversée de l'Atlantique à bord d'embarcations délabrées.