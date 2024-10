Climat : des régions touchées de différentes façons

Le Pakistan suffoque. Dans la province de Sindh par exemple, les températures ont atteint 47 degrés. Selon un groupe d'experts de la Banque mondiale sur le changement climatique, le Pakistan se réchauffe beaucoup plus vite que la moyenne mondiale, avec une augmentation potentielle de 1,3 à 4,9 degrés Celsius d'ici les années 2090.

Et selon un nouveau rapport publié par 120 experts mondiaux de premier plan, les menaces sanitaires du changement climatique ont désormais atteint des « niveaux record ».

''Avec nos données et nos preuves, nous constatons que le changement climatique est un problème de santé fondamental. Nous avons atteint des niveaux records, très préoccupants, au cours de la dernière année de données. Nous constatons que le nombre de décès d'un groupe d'âge très vulnérable, les personnes âgées de plus de 65 ans, dus à une exposition à des chaleurs extrêmes a augmenté. Nous constatons également qu'en raison de l'exposition à la chaleur extrême, la capacité des personnes à travailler à l'extérieur est de plus en plus limitée. Et la santé des travailleurs est mise en danger'', a déclaré Marina Romanello, directrice exécutive du Lancet Countdown à l'University College de Londres .

Le huitième rapport annuel sur les indicateurs du Lancet Countdown, alerte sur une augmentation continue des décès liés à la chaleur. Ils pourraient éventuellement dépasser ceux provoqués par le froid.

En 2023, les populations ont été exposées plus longtemps que prévu à des températures néfastes pour leur santé. Au moins 50 jours supplémentaires. Au moins 151 millions de personnes se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire à cause des vagues de chaleur.

'' Près de 50 % de la surface terrestre mondiale est aujourd'hui touchée par des sécheresses extrêmes. Nous avons vu à quoi cela ressemblait en termes de menaces pour la santé des populations. Dans des cas comme celui de la Somalie, dans la Corne de l'Afrique, cette situation de famine aiguë a été exacerbée par la sécheresse. En Amérique du Sud, d'où je viens, une sécheresse record au cours des deux dernières années a également eu des effets dévastateurs sur notre système agricole. Elle a également isolé les communautés de l'Amazonie qui dépendent des rivières pour se déplacer. Les conséquences sanitaires de tout cela sont donc énormes'', Marina Romanello, directrice exécutive du Lancet Countdown à l'University College de Londres.

Les gouvernements sont appelés à abandonner les combustibles fossiles pour les énergies renouvelables à l’approche du sommet mondial sur le climat COP29, à Bakou, en Azerbaïdjan, en novembre prochain.