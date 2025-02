CEDEAO : un 50e anniversaire sous le signe de la désunion

Le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de CEDEAO, est confronté à d'importants défis après que trois pays dirigés par une junte ont officiellement quitté le groupe, formant leur propre alliance et affaiblissant la position et l'autorité politique du bloc.

Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO - qui ne compte plus que 12 pays membres - est l'aboutissement d'une année de pourparlers et d'efforts diplomatiques visant à les faire revenir sur leur décision, annoncée en janvier 2024.

Ces départs sont les premiers de ce type en 50 ans d'histoire de la CEDEAO et les analystes avertissent qu'une CEDEAO plus faible pourrait fragiliser davantage une région de plus en plus fragile.

Qu'est-ce que la CEDEAO et que fait-elle ?

Largement considéré comme la principale autorité politique et régionale de l'Afrique de l'Ouest, ce bloc de 15 pays a été créé en 1975 pour "promouvoir l'intégration économique" entre ses États membres. Le bloc a également souvent collaboré avec ses membres pour résoudre des problèmes nationaux, qu'il s'agisse de politique, d'économie ou de sécurité.

L'Union garantit à ses membres des voyages sans visa et l'accès à un marché de plus de 700 milliards de dollars pour une population d'environ 400 millions d'habitants.

Toutefois, dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest, les analystes estiment que la CEDEAO souffre d'une crise de légitimité, les citoyens considérant qu'elle ne représente que les intérêts des dirigeants et non les leurs.

Pourquoi les trois pays dirigés par la junte se sont-ils retirés ?

Les relations entre la CEDEAO et le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pays victimes d'un coup d'État, ont commencé à se détériorer après que la CEDEAO a imposé des sanctions sévères au Niger pour faire pression sur ses militaires afin qu'ils reviennent sur le coup d'État qu'ils avaient fomenté.

L'Union européenne utilise depuis longtemps les sanctions comme un outil clé pour tenter de renverser les coups d'État, mais celles imposées au Niger sont les plus sévères à ce jour. Les pays voisins ont fermé leurs frontières avec le Niger, interrompu plus de 70% de l'approvisionnement en électricité du pays, suspendu les transactions financières et gelé les avoirs du Niger détenus par l'Union européenne.

Les trois pays ont qualifié les sanctions d'"inhumaines" et ont accusé la CEDEAO de "s'éloigner des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme".

Qu'est-ce qui a changé après le départ des trois pays ?

Après avoir quitté la CEDEAO, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont créé leur propre alliance, l'Alliance des États du Sahel (AES), du nom de la vaste frange méridionale de la région désertique du Sahara.

Ces trois pays ont rompu leurs liens militaires avec leurs partenaires occidentaux de longue date, notamment les États-Unis et la France, et se sont tournés vers la Russie pour obtenir un soutien militaire.

La CEDEAO a tenté d'apaiser les tensions avec l'AES, en annulant en février dernier les sanctions imposées par l'Union et en essayant de relancer les pourparlers, ce que l'AES a refusé.

Que se passe-t-il maintenant ?

Bien que la CEDEAO ait déclaré qu'elle laisserait les portes ouvertes aux trois nations pour qu'elles continuent à bénéficier des mêmes avantages que les autres membres de l'Union, les trois pays dirigés par la junte lancent leurs propres documents de voyage pour leurs citoyens.

L'Union a également déclaré que les échanges commerciaux se poursuivraient normalement. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont toujours membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qui signifie que le commerce et la libre circulation des marchandises devraient se poursuivre entre les huit pays membres. L'union monétaire comprend les trois pays dirigés par la junte, ainsi que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Togo et le Bénin.

Officiellement, une prolongation de six mois des pourparlers entre la CEDEAO et les trois pays expire en juillet, a déclaré Babacar Ndiaye, analyste politique au sein du groupe de réflexion Wathi, spécialisé dans l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a peu de chances que les pays de l'AES "reconsidèrent leur retrait", a déclaré M. Ndiaye.

On craint qu'une CEDEAO affaiblie ne soit pas en mesure de gérer les crises sécuritaires qui se propagent du Sahel, ravagé par les conflits, aux pays côtiers d'Afrique de l'Ouest.

Il est également peu probable que la CEDEAO soit en mesure d'essayer d'inverser les prises de contrôle militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Il est également probable qu'il y ait moins d'investissements dans ces trois pays, qui sont parmi les plus pauvres de la région, a déclaré Charlie Robertson, économiste en chef chez Renaissance Capital.