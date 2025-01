La France cède sa dernière base militaire au Tchad

Ce jeudi, l’armée française a officiellement transféré aux autorités tchadiennes la base aérienne Sergent Adji Kossei, à N’Djamena, mettant fin à sa présence militaire permanente dans le pays.

Ce retrait intervient deux mois après l’annonce de la rupture de l’accord de défense entre Paris et N’Djamena. Le Tchad était jusqu’ici l’un des derniers pays d’Afrique centrale à accueillir une présence militaire française significative, avec environ 1 000 soldats stationnés sur son sol.

La France avait déjà cédé deux autres bases militaires, à Faya au nord et à Abéché à l’est, entre décembre et janvier. Ce départ s’inscrit dans une dynamique plus large : après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Tchad acte à son tour la fin de la coopération militaire avec Paris. En décembre, la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont également annoncé le retrait des troupes françaises.

Face à cette évolution, le chef d’état-major de l’armée tchadienne, Abakar Abdelkerim Daoud, a affirmé que son pays était prêt à assumer seul ses responsabilités en matière de défense.