Les premiers militaires français quittent le Tchad

Le gouvernement français vient de rétrocéder au Tchad son camp de détachement dans la ville d’Abeché.

Le ministre de la Défense Tchadien sa délégation et des officiels français ont pris part à cette cérémonie. L’armée française dit avoir consolidé des liens forts avec les soldats tchadiens ainsi qu’avec la population civile au cours de longues années de présence dans le Nord du pays.

« Ces liens sont le témoignage vivant de l’amitié qui unit nos deux peuples et qui malgré le départ de nos troupes perdurera. Aujourd’hui après tant d’années à Abeché, la situation est différente. Le Tchad a renforcé ses capacités, et il est en mesure de faire face aux défis sécuritaires et humanitaires du Ouadaï. La restitution du camp à l’armée tchadienne en est un symbole. Ce retrait n’est pas un Adieu de la France, mais un au revoir des ses militaires », a indiqué le colonel Boris POMIROL, Commandant des forces françaises au Sahel.

Le ministre de la Défense qui félicite cette décision tient quand même à rappeler que la date de départ de ces troupes demeure le 31 janvier 2025.

Les propos récemment tenus par le président français Emmanuel Macron concernant ce qu'il juge être une ingratitude à l'égard des gouvernements africains qui ont bénéficié des compétences françaises en matière de sécurité, ont fait réagir l’actuel Président tchadien Idriss Mahamat Deby, qui a précisé que la décision de départ des soldats avait été prise par le Tchad.

« Pour moi, l’occasion de réitérer la ferme volonté du gouvernement de respecter les échéances établies dont la date limite qui marquera le départ définitif des forces françaises du Tchad est le 31 janvier 2025, 31 janvier 2025. Cette date est impérative, cette date est non négociable.», a déclaré Issaka Maroua Djamous, ministre de la Défense du Tchad.

Les habitants d'Abéché la ville du Nord du Tchad sont réputés depuis des années pour leur hostilité à la présence de la base française. Des manifestations pour réclamer le départ des troupes françaises ont souvent eu lieu dans la ville, même si elles ont pu être violemment réprimées par le régime tchadien par le passé.

Deux jours avant ce départ des colonnes de camions chargés de conteneurs et de matériels lourds ont pris la route de Ndjamena. En effet une partie du matériel transitera par le Cameroun pour être acheminée vers la France par bateau.