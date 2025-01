Guerre au Soudan : plus d'un million de soudanais réfugiés au Soudan du Sud

Depuis avril 2023, la guerre au Soudan entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) continue de ravager le pays, provoquant des destructions massives et des déplacements de population. Plus d’un million de réfugiés ont fui le Soudan pour chercher refuge dans le Soudan du Sud voisin.

Selon l’ONU, plus de 770 000 personnes ont traversé le point de passage de Joda à la frontière nord du Soudan du Sud au cours des 21 derniers mois. Le total des réfugiés dépasse désormais un million, un chiffre qui ne cesse d’augmenter avec l’intensification du conflit.

Le Soudan du Sud, déjà marqué par sa propre histoire de guerre civile, se retrouve débordé par l’afflux massif de réfugiés. Des centres de transit, initialement conçus pour accueillir 5 000 personnes, hébergent désormais plus de 16 000 réfugiés, soulignant la pression énorme sur les infrastructures locales.

La situation est de plus en plus préoccupante. Les ressources en eau, nourriture, soins de santé et abris sont dangereusement insuffisantes pour répondre aux besoins des réfugiés. L’ONU appelle à un soutien international urgent pour éviter une catastrophe humanitaire.

Au Soudan du Sud, la situation des réfugiés est aggravée par des tensions sociales. Le 22 janvier, les autorités ont appelé au calme face à la propagation de discours de haine et à des incitations à la violence visant les réfugiés soudanais. Ces tensions ont éclaté après la diffusion de vidéos montrant des atrocités commises par l’armée soudanaise. Si un retour à la normale semble se dessiner à Juba, les autorités ont réagi en bloquant les réseaux sociaux, avec la fermeture de Facebook et TikTok, pour tenter de limiter la propagation de fausses informations et de la violence en ligne.