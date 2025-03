Mali : au moins 18 morts lors d'une frappe contre des séparatistes

Au moins 18 personnes ont été tuées lors d'une attaque aérienne dans le nord du Mali, selon un groupe séparatiste. L'armée a déclaré qu'elle avait lancé une attaque visant des militants armés.

Le Collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad, qui fait partie d'une coalition séparatiste touareg, a déclaré lundi que l'armée malienne avait bombardé un marché à 50 km au nord de Lerneb, dans la région de Tombouctou.

Sept personnes ont également été blessées lors de l'attaque de dimanche, a déclaré le groupe dans un communiqué, dénonçant un "acte barbare d'un autre âge" et une "violation flagrante des droits de l'homme".

L'armée malienne a déclaré lundi dans un communiqué sur X avoir mené des frappes aériennes sur un "refuge" dans la même zone citée par le groupe séparatiste, tuant 11 "terroristes".

Le Mali, ainsi que ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte depuis plus d'une décennie contre une insurrection combattue par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

À la suite de coups d'État militaires dans ces trois pays ces dernières années, les juntes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers les unités mercenaires russes pour obtenir une assistance en matière de sécurité.

Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2021, le colonel Assimi Goita s'est efforcé d'endiguer la violence dans le centre et le nord du Mali, tandis que l'armée a été accusée de s'en prendre aux civils.

Le mois dernier, le Front de libération de l'Azawad, la coalition des groupes séparatistes touaregs, a accusé l'armée malienne et les mercenaires russes du groupe Wagner d'avoir "exécuté froidement" au moins 24 personnes dans le nord du Mali.

L'année dernière, l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a déclaré dans un rapport que l'armée et les mercenaires russes avaient tué au moins 32 civils, dont sept lors d'une attaque de drone, enlevé quatre autres et incendié au moins 100 maisons dans des villes et des villages du centre et du nord du Mali entre mai et décembre.