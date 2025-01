Syrie : le chef de la transition s'adresse à la CPI au nom des victimes du conflit

Le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan était à Damas en Syrie ce vendredi.

Invité par Ahmad al-Sharaa, chef du gouvernement de transition de la Syrie, M.Khan a échangé sur les moyens de faire en sorte que les responsables des crimes présumés commis dans le pays rendent compte de leurs actes.

Ahmad al-Sharaa est anciennement connu sous le nom de Mohammad al-Golani. Il était accompagné du ministre des affaires étrangères. Cette rencontre visait à discuter des possibilités de rendre justice à La Haye aux victimes du conflit, qui a fait plus d'un demi-million de morts et plus de six millions de personnes déplacées.

Al-Sharaa dirige Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, le groupe à la tête de la nouvelle autorité en Syrie.

L'ancien groupe d'insurgés a mené l'offensive éclair qui a renversé le dictateur de longue date Bashir al-Assad le mois dernier et est désormais le parti au pouvoir de facto dans le pays.