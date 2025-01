Yennayer : les Berbères célèbrent le Nouvel An amazigh

Le calendrier amazigh débute en 950 avant notre ère, lors de l'accession au trône du roi Sheshonq en Égypte, ce qui signifie que cette année est 2974 selon ce calendrier.

Considérés comme les habitants originels d'Afrique du Nord, les Amazighs ont une présence historique dans la région, avec de fortes populations au Maroc et en Algérie. Yennayer marque la fin de l'année agricole et le début de la nouvelle. Le terme provient de "yan", signifiant "premier", et de "ayur", qui signifie "mois".

Cette célébration a lieu le 13 janvier, correspondant au calendrier julien, qui est en retard de 13 jours par rapport au calendrier grégorien. Le premier jour de l'année coïncide également avec les semaines les plus froides de l'hiver.

Repas symbolique et festivités

Au centre des célébrations de Yennayer se trouve un repas élaboré à partir d'ingrédients symbolisant l'abondance et la fertilité. Honorer la récolte et le renouveau est une manière de rendre hommage à la nature.

Selon la tradition, il est essentiel de quitter la table alors qu'elle est encore pleine pour repousser la famine et assurer la prospérité pour l'année suivante.

Bien que les traditions varient à travers l'Afrique du Nord et parmi la diaspora amazighe, le repas festif est un élément commun qui célèbre l'identité amazighe.

Jour férié national au Maroc

Pour les communautés amazighes au Maroc, ce Yennayer est particulièrement significatif, surtout après que le roi Mohammed VI a officialisé cette célébration en tant que jour férié national en mai 2023.

Cette année, pour la première fois, le Maroc a célébré officiellement le Nouvel An amazigh, un événement emblématique accompagné de repas festifs, notamment le couscous.

Dans les maisons du Haut Atlas, on prépare également la tagoula, faite de gruau d'orge ou de maïs, servie avec du smen (beurre clarifié), de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan et du miel. Une pierre de datte est souvent cachée au fond, appelée amnaz, considérée comme un symbole de chance.

Dans la vallée d'Ouirgane, au sud de Marrakech, certains cachent une amande dans un monticule de couscous surmonté d'œufs durs et de cannelle.

Célébrations en Algérie

En Algérie, le plat le plus associé à Yennayer est le couscous, à base d'orge ou de blé accompagné d'un bouillon qui contient une diversité de légumineuses et de viande.

Bien que le couscous soit central lors des festivités, d'autres plats traditionnels comme le rechta, préparé avec des pâtes fraîches, du poulet, des pois chiches et des navets, sont également appréciés.

Les douceurs jouent également un rôle important dans les festivités, . Après le repas, les familles se régalent de paniers de bonbons, de dattes et de fruits secs en dégustant du thé.