Maroc : le Nouvel an amazigh désormais jour férié officiel

Le roi du Maroc a décidé mercredi d'instituer le Nouvel an amazigh (berbère) comme jour férié officiel payé, selon un communiqué du cabinet royal, une décision longtemps réclamée par les militants amazighs.

Le roi Mohammed VI "a décidé d'instaurer le Jour de l'an amazigh, jour férié national officiel payé", a indiqué le cabinet royal.

Le Nouvel an amazigh (Yennayer) est fêté chaque année le 13 janvier dans ce pays qui compte le plus de Berbères au Maghreb.

La langue amazighe a été reconnue en 2011 comme langue officielle, au côté de l'arabe, dans la Constitution, après des décennies de lutte des militants de cette cause.

En 2019, une loi organique pour la généralisation de la langue amazighe a été adoptée. Ce texte définit son emploi dans l'administration, les collectivités territoriales et les services publics, son enseignement dans les écoles et son usage dans la vie culturelle.

L'une des conséquences les plus notables de cette officialisation a été l'apparition de l'alphabet tifinagh sur les bâtiments publics, en plus de l'arabe et du français.

Depuis 2010, une chaîne de télévision publique marocaine, Tamazight TV, est consacrée à la promotion de la culture amazighe.

Mais les militants amazighs critiquent la lenteur du déploiement de cette langue notamment dans l'enseignement.