Libération d'un bateau de pêche chinois détourné au large de la Somalie

Un bateau de pêche chinois détourné au large des côtes somaliennes en novembre a été libéré avec son équipage de 18 membres, a annoncé lundi l'ambassade de Chine en Somalie.

L'ambassade a déclaré dans un communiqué publié sur X que l'équipage avait été secouru lundi grâce aux « efforts incessants du gouvernement chinois ».

« La partie chinoise condamne fermement cette action vicieuse qui a menacé la sécurité de l'équipage et la sécurité de la navigation internationale, et continuera à protéger fermement les droits légitimes des citoyens et des entreprises chinoises à l'étranger », a déclaré le communiqué.

Le navire et son équipage ont été détournés fin novembre et emmenés dans le district de Xaafuun dans l'État semi-autonome du Puntland, un territoire du nord-est de la Somalie. Les pirates qui ont pris le bateau ont ensuite exigé une rançon de 10 millions de dollars.

On ne sait pas immédiatement si l'argent a été payé.

L'ambassade a déclaré dans un communiqué que « la partie chinoise a maintenu une consultation et une coordination étroites » avec les autorités fédérales somaliennes et le gouvernement régional du Puntland dans le cadre des efforts visant à sauver le navire et son équipage.

Le détournement souligne les défis persistants en matière de sécurité maritime dans les eaux somaliennes. La Somalie est depuis des années en proie à la piraterie, qui a atteint son apogée en 2011, lorsque les Nations Unies ont déclaré que plus de 160 attaques avaient été enregistrées au large des côtes somaliennes.

Cependant, les incidents ont considérablement diminué depuis lors, en grande partie grâce à la présence des marines américaines et alliées dans les eaux internationales.