Climat : 2024 est officiellement l’année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre

C’est officiel, 2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée. Après confirmation par l’ensemble des températures jusqu’au 31 décembre, 2024 est bel et bien l’année la plus chaude jamais mesurée sur Terre depuis 1850.

Ce 10 janvier, le Service changement climatique de l’observatoire européen Copernicus (C3S) a confirmé que 2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle mondiale.

Durant la seule année 2024, mais aussi sur la moyenne des deux dernières années, le monde a dépassé 1,5 °C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle, témoignant d’une hausse des températures inédite dans l’histoire de l’humanité.

La limite la plus ambitieuse de l’Accord de Paris observée sur au moins 20 ans n'a pas été franchie, rappelle Copernicus. Bien que la limite de l'accord n'ait pas été atteinte, les experts avertissent que les données soulignent que les températures mondiales augmentent désormais au-delà de ce que l'homme moderne a connu jusqu'à présent.

Les scientifiques ont affirmé que le monde doit trouver des solutions rapides, car les températures mondiales sont désormais « au bord du gouffre » et risquent de dépasser la limite cruciale de 1,5 °C de réchauffement.

L'année dernière a été marquée par de nombreux phénomènes météorologiques extrêmes et meurtriers dans le monde entier, allant des tempêtes violentes aux inondations, en passant par les sécheresses, les vagues de chaleur et les incendies de forêt.

Ces phénomènes devenant de plus en plus fréquents et intenses, la vie et les moyens de subsistance des populations du monde entier sont menacés. Selon le service de surveillance du climat de l'Union européenne, chacune des dix dernières années (de 2015 à 2024) a été l'une des dix plus chaudes jamais enregistrées. Son rapport « 2024 Global Climate Highlights » dépeint les conditions exceptionnelles que le monde a connues l'année dernière.

Selon une vaste étude réalisée en 2018 par les Nations unies, le fait de maintenir l'augmentation de la température de la Terre en dessous de 1,5 degré Celsius pourrait sauver les récifs coralliens de l'extinction, empêcher la perte massive de la calotte glaciaire de l'Antarctique et éviter la mort et la souffrance de nombreuses personnes.

Selon les calculs européens et britanniques, l'année 2025 ne sera probablement pas aussi chaude que 2024. Ils prévoient qu'elle se classera au troisième rang des années les plus chaudes. Toutefois, les six premiers jours de janvier, malgré des températures glaciales dans l'est des États-Unis, ont été en moyenne légèrement plus chauds et constituent le début d'année le plus chaud à ce jour, selon les données de Copernicus.