Climat : qu’est-ce que l’Accord de Paris ?

L'accord de Paris sur le climat de 2015 n'est pas l'épouvantail qui punit les États-Unis comme le prétendent des critiques comme le président Donald Trump. Mais il n'a pas non plus empêché le monde de surchauffer.

L'accord de Paris est un pacte climatique essentiellement volontaire, initialement rédigé de manière à la fois à tenter de réduire le réchauffement et à résister aux vents politiques changeants aux États-Unis.

Au cours de ses premières heures au pouvoir, Trump a entamé le processus d'un an pour se retirer du pacte. C'est la deuxième fois qu'il le fait - le président de l'époque, Joe Biden, avait fait en sorte que les États-Unis rejoignent l'accord dès le deuxième jour de son mandat.

Une fois le retrait effectif l'année prochaine, les États-Unis rejoindront l'Iran, la Libye et le Yémen comme les seuls pays des Nations Unies à ne pas faire partie de l'accord.

Le retrait américain, bien qu'attendu, a déclenché de vives réactions dans le monde entier. En effet, les États-Unis sont historiquement responsables de la plus grande part des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ont été un leader dans les négociations internationales sur le climat et sont le plus grand producteur mondial des combustibles fossiles qui sont à l'origine du problème en premier lieu.

Lorsque l’accord a été signé le 12 décembre 2014, le président de l’époque, Barack Obama, l’a qualifié de « meilleure chance de sauver la seule planète que nous ayons ».

Voici ce que fait et ne fait pas l'accord de Paris

L’objectif principal est de maintenir les températures mondiales à long terme à un niveau inférieur de 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) par rapport à l’ère préindustrielle, et même bien inférieur à 2 degrés Celsius (3,6 degrés) en réduisant les émissions de charbon, de pétrole et de gaz responsables du réchauffement climatique.

« L’Accord de Paris est un cadre, pas une solution autonome », a déclaré Mohamed Adow, fondateur de PowerShift Africa et observateur chevronné des négociations sur le climat. « La lutte contre le changement climatique n’est pas un scénario de réussite ou d’échec. L’Accord de Paris n’a jamais été une solution en soi, juste une structure permettant aux pays d’agir. Et c’est en grande partie ce que font les pays. »

Il s’agit d’un pacte qui fait partie de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a débuté en 1992 avec le Sommet de la Terre de Rio. Techniquement, l’accord de Paris lui-même n’est pas un traité, son adoption par les États-Unis n’a donc pas nécessité l’approbation du Sénat américain.

Est-il obligatoire ?

Il fonctionne comme un programme contraignant mais volontaire. Tous les cinq ans, les pays sont tenus de soumettre un objectif ou un plan sur ce qu’ils feront pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’autres gaz qui piègent la chaleur. Et ces objectifs – appelés contributions nationales déterminées ou NDC – sont censés être plus ambitieux tous les cinq ans, a déclaré Joanna Depledge, historienne des négociations climatiques de l’Université de Cambridge.

Les derniers engagements quinquennaux doivent être pris le mois prochain. Biden a soumis le mois dernier un plan pour que les États-Unis réduisent les émissions jusqu’à deux tiers d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 2005. Les pays peuvent rendre leurs objectifs d’émissions moins ambitieux.

« Les pays eux-mêmes » décident de ce que contiennent ces objectifs sans sanction pour les pays qui ne les atteignent pas, a déclaré Depledge.

Tous les deux ans, les pays doivent rendre compte de la quantité de gaz à effet de serre qu'ils émettent.

Le pacte stipule également que les pays riches, comme les États-Unis, doivent aider les pays pauvres à décarboner leurs économies, à s'adapter aux impacts du changement climatique et, plus récemment, à assumer d'une certaine manière les dommages causés par le changement climatique.

L'année dernière, les négociations internationales ont fixé un objectif de 300 milliards de dollars par an pour les pays riches afin d'aider les pays pauvres à faire face au changement climatique. Les États-Unis contestent que cet objectif de 300 milliards de dollars soit juridiquement contraignant, a déclaré Depledge.

Combien cela coûte-t-il aux États-Unis ?

Aucun pays industrialisé ne se voit attribuer une partie des 300 milliards de dollars.

Historiquement, les États-Unis ont été critiqués pour avoir fourni moins que sa part de l'aide financière mondiale pour le climat, étant donné leur histoire de pollueur climatique majeur et leur statut de première puissance économique mondiale.

« Officiellement, il n'y a pas d'accord sur le montant que les États-Unis devraient fournir. Cependant, nos travaux sur les parts équitables – basées sur les émissions historiques des États-Unis et leur capacité de paiement – ​​montrent que la contribution américaine devrait être de 44,6 milliards de dollars par an », a déclaré Debbie Hillier, responsable du climat chez Mercy Corps, dans un courriel.

L’année dernière, Biden a annoncé que l’aide climatique américaine aux pays pauvres s’élèverait à 11 milliards de dollars par an.

Comment cela est-il arrivé ?

Le protocole de Kyoto de 1998 – qu’Al Gore et l’administration Clinton ont contribué à forger – prévoyait des réductions obligatoires des émissions et a été rejeté par des votes non contraignants au Sénat américain. Puis George W. Bush a retiré l’Amérique de l’accord.

Cela a finalement conduit à un accord élaboré à Paris d’une manière qui ne nécessitait pas l’approbation du Sénat américain et n’était pas obligatoire. Un accord bilatéral entre les États-Unis et la Chine en 2014 a ouvert la voie à l’accord de Paris.

« L’une des principales raisons pour lesquelles les pays sont « Si nous ne sommes pas légalement tenus de respecter les engagements de réduction des émissions qu’ils ont pris dans le cadre de l’Accord de Paris, c’est parce que l’administration Obama a indiqué qu’avec la polarisation politique accrue autour du changement climatique au cours des deux décennies qui ont suivi le Sommet de la Terre de Rio, obtenir 67 voix en faveur de l’accord au Sénat américain aurait été difficile », a déclaré Alden Meyer, analyste climatique chevronné du groupe de réflexion européen E3G.

Est-ce que cela a fonctionné ?

L’année dernière, la Terre a temporairement dépassé le seuil primaire de 1,5 degré de Paris, ont déclaré plusieurs groupes de surveillance mondiaux. Et bien que l’objectif de 1,5 degré soit une moyenne sur 20 ans, l’écrasante majorité des scientifiques estiment que le monde finira probablement par franchir définitivement la barre des 1,5 degrés. Le réchauffement à long terme est désormais de 1,3 degré (2,3 degrés Fahrenheit) au-dessus de l’époque préindustrielle.

En 2015, Climate Action Tracker, un groupe de scientifiques, a déclaré que le monde était sur la voie d’un réchauffement de 3,6 degrés Celsius (6,5 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle. Aujourd’hui, le même groupe estime que le monde est sur la voie d’une hausse de 2,7 degrés Celsius (4,9 degrés Fahrenheit).

Les experts qualifient cela de succès partiel, affirmant que les négociateurs à Paris n’ont jamais pensé que l’accord à lui seul serait suffisant.

Hillier de Mercy Corps a déclaré que même si les projections de réduction du réchauffement sont « loin d’être suffisantes, cela montre que les engagements collectifs dans le cadre de l’Accord de Paris ont fait une différence ».

Que signifie le retrait des États-Unis ?

Une fois retirés, les États-Unis peuvent assister aux négociations, mais ne peuvent pas participer à la prise de décision.

Il y a peu d’impact direct sur la politique climatique intérieure des États-Unis, mais « la décision pourrait saper la crédibilité des États-Unis dans la diplomatie climatique, réduisant probablement son influence dans la politique environnementale mondiale », a déclaré Scott Segal, un avocat de Washington qui représente des intérêts énergétiques, notamment des entreprises de combustibles fossiles.

Plusieurs experts estiment que les États-Unis perdront un boom des énergies renouvelables de plus d’un trillion de dollars, laissant d’autres pays comme la Chine diriger l’économie verte.

« Le monde est plus susceptible de se réchauffer légèrement plus », a déclaré Bill Hare, PDG de Climate Analytics et scientifique. « Plus le monde se réchauffe, plus vite nous connaîtrons des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des inondations, des ouragans extrêmes, des incendies, des intempéries, des sécheresses et des chaleurs. Les États-Unis ne seront pas épargnés par de tels événements. »