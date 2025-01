Gaza : 6 % de la population disparue depuis le début de la guerre

Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023, la population de Gaza a diminué de 6 %, soit environ 160 000 personnes. Cette estimation, révélée par le Bureau central des statistiques palestinien (PCBS), met en lumière l’ampleur des pertes humaines et des déplacements forcés dans l’enclave.

Le PCBS, institution officielle chargée de collecter et d’analyser les données démographiques et économiques palestiniennes, a annoncé que la population actuelle de Gaza est tombée à 2,1 millions d’habitants. Parmi les pertes recensées, plus de 55 000 personnes sont présumées mortes. Ce chiffre inclut les données du ministère de la Santé de Gaza, qui confirme plus de 45 000 morts, ainsi que 10 000 disparus, probablement ensevelis sous les décombres des bombardements.

Par ailleurs, le bureau estime qu’environ 100 000 habitants ont fui Gaza depuis le début du conflit. Ces réfugiés, principalement des femmes et des enfants, se retrouvent confrontés à des conditions de vie précaires, exacerbant la crise humanitaire déjà dramatique.

Un conflit aux conséquences dévastatrices

La guerre a éclaté après une attaque surprise du Hamas sur Israël en octobre 2023, provoquant une riposte militaire israélienne d’une intensité sans précédent. Gaza a été la cible de frappes massives, réduisant des quartiers entiers en ruines et rendant la vie impossible à des millions de civils.

Selon l’ONU, presque toute la population de Gaza a été déplacée à l’intérieur de l’enclave, souvent plusieurs fois. Les ressources vitales, comme l’eau potable et la nourriture, sont en grave pénurie, mettant les habitants en danger de famine.

Des accusations de génocide

Le PCBS accuse Israël de mener une campagne délibérée de nettoyage ethnique contre la population de Gaza. Des organisations internationales, telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch, ont également dénoncé ce qu’elles qualifient de génocide, pointant du doigt une "crise humanitaire fabriquée".

Israël, de son côté, rejette ces accusations et conteste les chiffres avancés par le PCBS. Cependant, ces données sont corroborées par le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, renforçant leur crédibilité.

Alors que les bombardements se poursuivent, Gaza continue de payer un lourd tribut. Derrière les statistiques, ce sont des milliers de vies brisées, des familles détruites et un territoire ravagé. L’ONU, ainsi que de nombreuses organisations humanitaires, appellent à un cessez-le-feu immédiat et à un accès urgent pour l’aide humanitaire.

Le conflit en cours, qui a déjà changé à jamais le visage de Gaza, soulève une question cruciale : la communauté internationale agira-t-elle pour éviter une catastrophe humaine encore plus grande ?