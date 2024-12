Des vagues énormes frappent les côtes du Pérou

Au Pérou, les vagues ont commencé vendredi et se sont poursuivies samedi, endommageant de nombreux bateaux de pêche et forçant la fermeture de plusieurs ports. Les autorités ont également décrété la fermeture préventive des plages et des zones de loisirs. Cette houle inhabituelle serait due aux vents violents au large des côtes américaines ; les vagues devraient s'atténuer d'ici le 1ᵉʳ janvier.