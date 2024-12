Plus d'un millier d'oiseaux sauvés de la pollution en mer Noire

Selon le quartier général opérationnel de la région de Krasnodar, plus de 1 200 oiseaux ont été sauvés, et plus d'un millier ont déjà été transférés dans des centres de réhabilitation et des zoos. Le 15 décembre, deux pétroliers russes « Volgoneft » transportant des produits pétroliers ont coulé dans le détroit de Kertch. Selon les experts de l'Académie des sciences de Russie, environ 1 500 tonnes de fioul se sont échappées de chaque pétrolier.