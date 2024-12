L'ONU approuve une nouvelle force de l'Union Africaine en Somalie

Le 27 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à la création d'une nouvelle mission de l'Union Africaine en Somalie, baptisée AUSSOM. Cette mission remplacera la précédente, l'ATMIS (Mission de Transition de l'Union Africaine en Somalie), et marque un tournant dans la gestion de la sécurité nationale du pays. AUSSOM a pour objectif principal de soutenir les forces de sécurité somaliennes dans leur lutte contre les groupes terroristes tels qu'Al-Shabaab et Da'esh (État islamique en Irak et au Levant). La transition vers une mission dirigée par l'Union Africaine fait partie d'un plan plus large visant à transférer progressivement les responsabilités de sécurité au gouvernement somalien. Juan Ramón de la Fuente, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Union Africaine, a souligné que cette nouvelle mission permettra de maintenir un soutien international tout en renforçant la capacité des forces somaliennes à protéger leur pays. AUSSOM sera composée de plus de 12 600 personnels en uniforme, dont des policiers, et sera déployée jusqu'au 30 juin 2025. Cette mission devrait jouer un rôle crucial dans la stabilisation du pays, particulièrement face aux menaces terroristes persistantes. Avec l'engagement de l'Union Africaine et le soutien de l'ONU, la Somalie espère renforcer son contrôle sur son territoire et améliorer la sécurité pour ses citoyens, tout en assumant des responsabilités de plus en plus grandes en matière de défense nationale.