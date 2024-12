Des repas de Noël pour des milliers de Hongrois

Des milliers de personnes dans la capitale hongroise ont reçu gratuitement des repas chauds et des colis alimentaires jeudi, à l'occasion d'un événement annuel organisé par les fidèles de Hare Krishna pour aider les personnes dans le besoin pendant les fêtes de fin d'année. La mission « Food for Life » (nourriture pour la vie), une organisation caritative qui mène des activités humanitaires pour les adeptes de Krishna en Hongrie, organise depuis 35 ans des distributions de nourriture pour les personnes dans le besoin à l'occasion de la "Fête de l'amour de Noël". Cette année, les dévots de Krishna affirment avoir augmenté la production de repas de 30 % par rapport aux années précédentes pour faire face à la demande. Environ 10 000 repas chauds et colis alimentaires ont été distribués aux personnes dans le besoin. Selon les données de l'Office central des statistiques hongrois (KSH), la pauvreté et l'exclusion sociale continuent d'affecter des millions de personnes, en particulier dans les zones rurales et parmi les retraités. La fête de l'amour de Noël ne dure que trois jours pendant la période des fêtes, mais les fidèles gèrent une cuisine caritative tout au long de l'année, fournissant plus de 900 000 repas chauds par an dans le cadre de leur programme humanitaire « Food for Life ».