Au Kenya, des "rage rooms" pour tout casser et libérer sa colère

La psychologue Wambui Karathi, 23 ans, a créé une "salle de rage" en septembre 2024 et a accueilli environ 40 clients dans cette pièce. Karathi souligne cependant que ces espaces ne peuvent pas remplacer une véritable thérapie. Même si la visite d'une rage room peut offrir un soulagement temporaire pour des problèmes tels que l’anxiété, elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la détresse. Selon un rapport du Global Mind Project, 23 % des Kényans, soit environ 10,9 millions de personnes, souffrent de troubles mentaux. En outre, 75 % de la population n’a pas accès aux services de santé mentale et, selon le ministère de la Santé du Kenya, quatre personnes se suicident chaque jour.