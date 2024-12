Naufrage au large du Maroc : près de 70 migrants disparus

Un nouveau drame migratoire a frappé les côtes marocaines. Le 19 décembre, un bateau transportant environ 80 migrants, principalement en provenance du Mali, a fait naufrage au large du Maroc.

Selon le gouvernement malien, près de 70 personnes sont portées disparues, dont 25 ressortissants maliens. Seulement onze survivants, dont neuf Maliens, ont été secourus.

Le ministère malien a confirmé ce bilan après avoir recoupé des informations provenant de plusieurs sources, notamment les ambassades du Mali en Mauritanie et au Maroc, les familles des victimes, les élus locaux et les rescapés. Ce naufrage souligne une fois de plus les dangers extrêmement élevés de la route migratoire vers l'Espagne.

Une année meurtrière en Méditerranée

Ce tragique événement survient alors que l'année 2024 se termine sur un bilan particulièrement lourd pour les migrations maritimes vers l'Espagne. L’ONG espagnole Caminando Fronteras a publié un rapport indiquant que plus de 10 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en essayant de rejoindre les côtes espagnoles cette année. Cela représente une moyenne de 30 décès par jour entre janvier et le 15 décembre. L’ONG qualifie l’année 2024 d’« année la plus meurtrière » depuis le début de ses relevés. Elle appelle les autorités maritimes à une vigilance accrue face aux embarcations en détresse.

Le Mali, un pays en crise

Le Mali, durement touché par ce naufrage, est confronté à une profonde crise sécuritaire et multidimensionnelle depuis 2012, marquée par des insurrections indépendantistes et jihadistes. Cette situation précaire contribue à l'exode massif de sa population vers des pays plus stables, exposant les migrants à des risques considérables. Ce drame souligne l'urgence d'une coopération internationale renforcée pour lutter contre le trafic de migrants et protéger les vies humaines.