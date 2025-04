RDC : au moins 50 morts dans le chavirement d'un bateau

Un bateau a chaviré après avoir pris feu dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), faisant au moins 50 morts et des centaines de disparus, a déclaré un responsable local mercredi.

Des dizaines de personnes ont été sauvées à la suite de l'accident survenu sur le fleuve Congo tard dans la nuit de mardi à mercredi, beaucoup d'entre elles souffrant de graves brûlures. Les équipes de secours, soutenues par la Croix-Rouge et les autorités provinciales, étaient à la recherche des disparus.

Le bateau motorisé en bois transportant environ 400 passagers a pris feu près de la ville de Mbandaka, a déclaré à l'Associated Press le commissaire du fleuve, Compétent Loyoko. Le bateau, HB Kongolo, avait quitté le port de Matankumu pour le territoire de Bolomba.

Une centaine de survivants ont été emmenés dans un abri improvisé à la mairie de Mbandaka. Les personnes souffrant de brûlures ont été transportées dans les hôpitaux locaux.

L'incident a commencé alors qu'une femme cuisinait à bord, a déclaré Loyoko. Plusieurs passagers, dont des femmes et des enfants, sont morts après avoir sauté dans l'eau sans savoir nager.

Les accidents de bateau mortels sont fréquents dans ce pays d'Afrique centrale, où les voyages nocturnes et les bateaux surchargés sont souvent incriminés. Les autorités ont eu du mal à faire respecter la réglementation maritime.

Les rivières du Congo constituent un moyen de transport important pour ses plus de 100 millions d'habitants, en particulier dans les régions reculées où les infrastructures sont médiocres ou inexistantes.

Des centaines de personnes ont été tuées dans des accidents de bateau ces dernières années, car de plus en plus de gens abandonnent les quelques routes disponibles pour des bateaux en bois remplis de passagers et de marchandises.