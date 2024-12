CEDEAO : les enjeux après le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont officiellement annoncé leur retrait de la CEDEAO, une décision historique qui sera effective en janvier. Ces régimes militaires accusent l’organisation régionale de sanctions « inhumaines » et de son incapacité à les accompagner face à leurs défis sécuritaires.

Ce départ soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir de la CEDEAO. L’organisation peut-elle encore maintenir sa légitimité dans une région où la stabilité est fragilisée ?

Des erreurs stratégiques qui ont aggravé la situation

Selon Patrick Agbambu, consultant en sécurité, les méthodes employées par la CEDEAO ont échoué : « Les menaces et ultimatums ont renforcé la résistance des régimes militaires, qui se considèrent intouchables. »

La fermeture des frontières, les boycotts économiques et la coupure de l’approvisionnement énergétique par le Nigeria sont perçus comme des erreurs majeures. « Ces mesures ont accentué les tensions sans proposer de solutions durables », estime l’expert.

Des nations cruciales pour la région

Malgré leur départ, certains experts comme Patrick Agbambu, estime que le Mali, le Niger et le Burkina Faso restent essentiels à la stabilité économique et sécuritaire de l’Afrique de l’Ouest. Selon lui, ces trois nations possèdent des ressources stratégiques et jouent un rôle clé dans les dynamiques régionales.