Les nouveaux hommes forts de Damas, qui souhaitent se rapprocher de la communauté internationale, appellent les troupes russes à quitter le pays.

La Russie n’est plus la bienvenue sur le sol syrien. Par la voix de son porte-parole, le nouveau gouvernement de transition a fait savoir que la présence des troupes russes en Syrie n'avait plus de raison d'être avec la chute du gouvernement de Bachar Al-Assad.

Obeida Arnaout a appelé la Russie à reconsidérer sa présence en Syrie et à établir des contacts avec les nouvelles autorités syriennes. “Leurs intérêts étaient liés au régime criminel d'Assad. Aujourd’hui, ils peuvent reconsidérer leur position et prendre l'initiative de tendre la main à la nouvelle administration pour montrer qu'ils n'ont pas d'animosité envers le peuple syrien et que l'ère du régime Assad est enfin terminée”, a-t-il décalré.

Selon le porte-parole, la Syrie est entrée dans une nouvelle phase, plus ouverte au monde. Le pays souhaite établir de bonnes relations avec ses voisins et la communauté internationale.

La Syrie serait déjà en discussion avec les Etats-Unis pour le retour du citoyen américain Travis Timmerman, détenu dans les prisons du gouvernement d'Assad. En échange, le pays appelle la communauté internationale à reconsidérer la désignation de Hayat Tahrir al-Sham en tant qu’organisation terroriste. Une qualification inexacte selon les nouveaux hommes forts de Damas.