Tchad : l'ONU enquête sur des allégations d'exploitation sexuelle de Soudanaises

L’Organisation des Nations unies a annoncé, mardi, l’ouverture d’une enquête interne au Tchad à la suite de graves accusations révélées par un reportage de l’agence américaine Associated Press (AP).

Ces allégations impliquent des travailleurs humanitaires onusiens.

Selon le rapport, des réfugiées soudanaises, arrivées par centaines dans le pays pour fuir le conflit, accusent des agents des Nations unies et des soldats tchadiens de les avoir exploitées sexuellement. Ces abus auraient souvent eu lieu en échange de biens essentiels ou d’argent.

Dans son rapport les Nations Unies, s'indignent et soulignent que la gravité des faits exige des mesures immédiates et rigoureuses. L'organisation affirme que les responsables de ces actes doivent être identifiés et punis.

L'exploitation sexuelle pendant les grandes crises humanitaires n'est pas rare, en particulier dans les camps de déplacés. Au Tchad, les victimes qui ont pour la plus part témoigner anonymement par craintes de représailles se comptent par dizaines selon les chiffres de l'Associated Press.

Par ailleurs, l'organisation encourage toute personne disposant d'informations sur l'exploitation à se manifester.