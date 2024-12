Tchad : les humanitaires réclament plus de fonds pour les réfugiés soudanais

Alors que le conflit s’intensifie au Soudan, les organisations humanitaires craignent de manquer de ressources pour aider les réfugiés, notamment au Tchad.

Quelques 700 000 Soudanais se sont réfugiés au Tchad depuis le début de la guerre en avril 2023. Une population qui survit grâce à l’aide d’organisations humanitaires. Pourtant, ces bienfaiteurs semblent dépassés par la situation actuelle.

“Nous savons que la population dépend presque exclusivement de l'aide alimentaire et que cette situation n'est pas vraiment durable. Comme le conflit persiste et qu'il s'aggrave même à l'heure où nous parlons, nous prévoyons malheureusement que les réfugiés resteront ici pendant un certain temps”, déclare Fleur Pialoux, chef de projet pour Médecins sans frontières.

Entre mai et septembre 2024, sept enfants sont morts de malnutrition dans l'un des hôpitaux d'un camp de réfugiés au Tchad, géré par Médecins sans frontières.