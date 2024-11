Mali : le directeur d'une société aurifère australienne arrêté

Les autorités du Mali ont arrêté le directeur général et deux autres employés de la société australienne d'exploitation aurifère Resolute Mining, alors qu'ils étaient en visite dans le pays pour discuter d'un différend non spécifié, a déclaré la société lundi.

Les trois personnes, dont le directeur général Terence Holohan, ont été arrêtées vendredi dernier à Bamako, la capitale du Mali.

Dans un communiqué publié sur le site web de Resolute Mining, Andrew Wray, président non exécutif de la société, a déclaré que les trois responsables avaient été "détenus de manière inattendue" après une discussion sur des "réclamations formulées à l'encontre" de la société, sans donner plus de détails.

Aucune information n'a été donnée sur les raisons pour lesquelles les trois personnes étaient toujours détenues, trois jours plus tard.

La société australienne travaille depuis des années à la mine d'or de Syama, au Mali, une exploitation à grande échelle située dans le sud-ouest du pays. Elle détient 80% des parts de la mine, tandis que les 20% restants sont détenus par le gouvernement malien.

Cette arrestation est la dernière controverse en date dans le secteur minier malien, crucial et dominé par les étrangers, qui est de plus en plus surveillé par les autorités militaires. En septembre, quatre employés de la société canadienne Barrick Gold avaient également été détenus pendant plusieurs jours.

Resolute Mining a déclaré que les allégations formulées à son encontre étaient "infondées" et qu'elle avait respecté les procédures en vigueur dans la conduite de ses affaires au Mali. Elle bénéficie de l'assistance des ambassades étrangères, y compris de celle du Royaume-Uni.

La société fait partie des entreprises étrangères qui dominent depuis des années le secteur minier au Mali, l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique, confronté depuis de nombreuses années à la violence djihadiste et à des niveaux élevés de pauvreté et de famine.

Les entreprises sont confrontées à une pression croissante de la part des militaires qui ont pris le pouvoir en 2020 et qui cherchent à consolider les revenus du secteur minier.