Israël fait appel des mandats d’arrêt de la CPI visant Nétanyahou et Gallant

Israël a officiellement fait appel des mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre le Premier ministre Benyamin Nétanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Ces mandats, liés à la guerre à Gaza, les accusent de crimes de guerre, notamment des attaques ciblant des civils et des actes inhumains.

Un mandat similaire avait également visé Mohammed Deif, chef militaire du Hamas. L’armée israélienne a déclaré l’avoir tué, mais cette information n’a jamais été confirmée par le mouvement palestinien.

Dans un communiqué, le gouvernement israélien a dénoncé une décision « infondée » et contesté la compétence de la CPI, qu’il refuse de reconnaître. Le Premier ministre Nétanyahou a appelé ses alliés internationaux, notamment les États-Unis, à intensifier leur opposition à la Cour et à toute collaboration avec elle.

Dans l’attente de l’examen de son appel, Israël a demandé la suspension immédiate des mandats. Le gouvernement a affirmé que si l’appel était rejeté, cela renforcerait la perception d’un biais systématique de la CPI contre l’État hébreu.

Les accusations contre les deux dirigeants couvrent des actions menées entre octobre 2023 et mai 2024, au plus fort du conflit entre Israël et le Hamas.