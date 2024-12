Guerre Israël-Hamas : l'UNRWA interrompt l'aide à Gaza via Kerem Shalom

L'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, a annoncé dimanche la suspension de l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza par le point de passage de Kerem Shalom, un des principaux corridors pour l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza.

Cette décision a été prise à la suite de vols répétés de convois humanitaires par des groupes armés. Le 16 novembre, un important convoi de camions d’aide avait été dérobé, et le week-end dernier, des camions alimentaires ont également été pris.

Le point de passage de Kerem Shalom est essentiel pour l'acheminement de vivres, de médicaments et de fournitures médicales dans une région déjà dévastée par des mois de guerre. La suspension de l'aide par l'UNRWA survient dans un contexte où la crise humanitaire à Gaza continue de se détériorer. Les infrastructures ont été largement détruites, et les centaines de milliers de Palestiniens qui se trouvent dans la bande de Gaza vivent dans des conditions extrêmement précaires, sans accès à des services de base.

Philippe Lazzarini, le Commissaire général de l'UNRWA, a exprimé sa profonde inquiétude face à cette situation. Selon lui, "la livraison d'aide humanitaire ne doit jamais être un risque ou devenir un fardeau". Le responsable a souligné que la violence croissante sur les routes et l'absence de sécurité rendent impossible le bon déroulement de ces missions cruciales. Il a également pointé du doigt les politiques israéliennes qui restreignent l'acheminement de l'aide, exacerbant la souffrance des populations.

L'UNRWA, qui fournit une aide essentielle aux réfugiés palestiniens, fait face à des défis accrus. Des politiques de restriction d'aide, associées à l'isolement de certaines zones, compliquent l'accès aux personnes dans le besoin. Gaza, particulièrement dans ses zones septentrionales, est désormais menacée par la famine et les épidémies, alors que l'hiver s'installe.

L'Organisation des Nations Unies et de nombreuses ONG, comme Save the Children, continuent de réclamer un cessez-le-feu afin de garantir un accès humanitaire sécurisé. La situation est d'autant plus alarmante que le nombre de travailleurs humanitaires tués depuis le début des hostilités ne cesse d'augmenter, rendant ces interventions encore plus dangereuses.

Cette suspension de l'aide par l'UNRWA marque un tournant dans les efforts de secours, avec un impact potentiellement dévastateur pour les civils piégés dans la bande de Gaza. L'appel à un cessez-le-feu devient de plus en plus urgent, afin d'assurer un corridor humanitaire sûr pour les réfugiés et la population en détresse.