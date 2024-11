Liban : Josep Borrell en mission pour apaiser les tensions régionales

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, poursuit une tournée diplomatique au Moyen-Orient dans un contexte de crises multiples, entre la situation au Liban et le conflit dans la bande de Gaza. Dimanche, il s’est entretenu à Beyrouth avec le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, pour aborder les défis politiques et humanitaires du pays.

À son programme figuraient également des discussions avec Nabih Berri, président du Parlement libanais, acteur clé des négociations pour un éventuel cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Le diplomate européen devait aussi rencontrer le chef de l’armée libanaise et des responsables des Nations unies afin de traiter de l’escalade des violences dans la région.

La situation sur le terrain reste dramatique. Une frappe israélienne à Shmustar, dans la région de Baalbek, a causé la mort de 17 personnes, dont une mère et ses quatre enfants, selon le ministère de la Santé. Depuis septembre, les attaques israéliennes auraient tué plus de 3 500 personnes et entraîné le déplacement d’un quart de la population libanaise.