Guerre Israël-Hamas : des artistes illustrent les horreurs de Gaza

Une exposition présentant les œuvres de quatre artistes palestiniens de Gaza a été inaugurée à Amman. Ces derniers ont illustré les horreurs de la guerre et les frappes israéliennes sur la bande de Gaza.

L'exposition, intitulée Under Fire, montre comment ces artistes ont persévéré dans leur travail malgré les bombardements intensifs et la destruction généralisée de leurs quartiers et de leurs centres culturels.

« L'exposition Under Fire présente quatre artistes de Gaza. Les artistes de Gaza n'ont pas cessé de dessiner depuis le début de la guerre ; ils ont continué malgré les conditions inhumaines auxquelles ils sont confrontés, notamment les déplacements forcés, la faim et le manque de produits de première nécessité. Ils ont continué à produire leur art, à dessiner et à exprimer les conditions dans lesquelles ils vivent » a indiqué Mohammad Shaqdih, responsable de l'exposition et directeur adjoint de Darat al-Funun.

Leurs œuvres ont été transportées de Gaza vers l’Égypte par le point de passage de Rafah avant qu'il ne soit fermé par l'armée israélienne.

Près de 80 œuvres d'art ont été rassemblées et envoyées pour être exposées à la Fondation Darat al-Funun, dans la capitale jordanienne.

Dans les messages transmis par les artistes, certains disent : « Si vous nous demandez comment nous allons, nous ne sommes pas bien, mais nous remercions Dieu ». Un autre artiste, Basem al-Maqousi, déclare : « Ces œuvres ne sont pas des œuvres d'art destinées à être exposées dans des salles d'exposition et acquises par des collectionneurs d'art, ce sont plutôt des morceaux de nos corps, de notre sang et de notre chair, nous les avons peints pour exprimer la réalité dans laquelle nous vivons sous cette guerre », a ajouté le responsable de l'exposition .

Les œuvres sont accompagnées de messages écrits par les artistes décrivant leurs conditions de vie et leur état psychologique.

« Franchement, ce sont des gens très talentueux. Malgré tout ce qui se passe pendant la guerre, leur talent demeure. Nous voyons encore de la créativité et de l'art. Et quoi qu'il arrive, cela n'éteindra pas (l'art) en eux. Malgré tout, ils continuent à produire de très belles œuvres. C'est un peuple profondément opprimé qui mérite bien mieux que ce qui lui arrive. », a déclaré Layan Mohammad, visiteur.

L'exposition, qui a débuté à la mi-octobre, sera ouverte jusqu'en mars de l'année prochaine à la Fondation Darat al-Funun.