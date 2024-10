Guerre Israël-Hamas : des Jordaniens manifestent en hommage à Sinwar

Au lendemain de l’annonce de l’assassinat de Yahya Sinwar par l’armée israélienne, le haut responsable politique du Hamas, Khalil al-Hayya, a confirmé la mort du chef du groupe vendredi.

Les Palestiniens de Gaza ont ensuite réagi cette annonce, en déclarant qu'il était mort honorablement, en martyr.

« Des milliers, des centaines et des dizaines de dirigeants ont été martyrisés et remplacés par d'autres dirigeants. Ce peuple palestinien est vivant et ne meurt pas, quelle que soit la durée des guerres, quelle que soit l'intensité de la lutte que les pays mènent contre nous. Celui qui nous combat n'est pas seulement Israël, mais aussi l'Amérique et tout l'Occident, et même le monde arabe et islamique. Le monde entier combat le peuple palestinien », a déclaré Saleh Shonnar, déplacé de Jabaliya.

Yahya Sinwar était l'un des principaux architectes de l'attaque de l'année dernière contre Israël qui a déclenché la guerre en cours à Gaza.

Plusieurs manifestations ont lieu en Jordanie notamment dans le centre d'Amman après la prière du vendredi midi en soutien au chef du Hamas tué.

Brandissant des photos de Sinwar et scandant des slogans anti-israéliens et pro-Hamas, les manifestants ont également appelé le gouvernement jordanien à soutenir la résistance palestinienne et à annuler le traité de paix avec Israël.