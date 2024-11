Golden Globes : Viola Davis récompensée pour l’ensemble de sa carrière

C’est l’une des actrices les plus connues de Hollywood. Viola Davis s'apprête à recevoir l'un des prix les plus prestigieux du cinéma américain.

Le 5 janvier prochain, Viola Davis se verra décerner le prix Cecil B. DeMille lors de la 82ème cérémonie annuelle des Golden Globes. Un award qui récompensent des artistes pour l'ensemble de leurs carrières dans l'industrie du cinéma, et parfois aussi pour leurs engagements humanitaires ou associatifs.

En près de 30 ans de carrière, Viola Davis a joué au cinéma, à la télévision et également au théâtre. À 59 ans, elle a reçu de nombreuses récompenses, dont un Golden Globe, un Oscar et un Tony Awards. En 2017, elle inaugure même son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame.

Le prix Cecil B DeMille remis lors des Golden Globes a été décerné à 69 reprises depuis sa création. Parmi les anciens lauréats figurent Tom Hanks, Oprah Winfrey et Morgan Freeman, entre autres.

La liste des nominations pour la prochaine cérémonie des Golden Globes sera annoncée le 9 décembre prochain.