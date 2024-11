Guerre Israël-Hamas : à Gaza, les réfugiés face à la crise alimentaire

Yasmin Eid tousse et se couvre le visage en faisant cuire une petite marmite de lentilles sur un feu alimenté par des brindilles et des bouts de papier dans la tente qu'elle partage avec son mari et ses quatre filles dans la bande de Gaza.

C'était leur seul repas du mercredi - c'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre.

Après avoir été déplacés à cinq reprises, les Eids - originaires de Jabaliya - résident dans le centre de Gaza, où les groupes d'aide ont relativement plus d'accès que dans le nord, qui a été largement isolé et lourdement détruit depuis qu'Israël a commencé à mener une offensive contre le groupe militant Hamas.

Mais presque tout le monde à Gaza souffre de la faim ces jours-ci.

Dans le nord, les experts estiment qu'une véritable famine pourrait être en cours.

Jeudi, la Cour pénale internationale a lancé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, les accusant d'utiliser « la famine comme méthode de guerre », ce qu'Israël nie catégoriquement.

À Deir al-Balah, les Eids font partie des centaines de milliers de personnes réfugiées dans des camps de de fortune.

Les boulangeries locales ont fermé leurs portes pendant cinq jours cette semaine.

Le prix d'un sac de pain a dépassé les 13 dollars mercredi, le pain et la farine ayant disparu des rayons avant l'arrivée de nouvelles livraisons.

Le bureau humanitaire des Nations unies a mis en garde contre une « augmentation brutale » du nombre de ménages souffrant d'une grave famine dans le centre et le sud de la bande de Gaza.

Il semble que cette situation soit liée au vol, sous la menace d'une arme, de près de 100 camions d'aide le week-end dernier dans le sud de la bande de Gaza, à proximité des positions militaires israéliennes.

Israël a blâmé le Hamas, mais ne semble pas avoir pris de mesures pour mettre fin aux pillages, tandis que le Hamas a déclaré qu'il s'agissait de l'œuvre de bandits locaux.

Pour l'Aïd, la faim est le lot quotidien.

Depuis des mois, Yasmin et sa famille se couchent le ventre vide.

« Les prix ont grimpé en flèche et nous ne pouvons rien nous permettre », dit-elle.

« Il est certain que ma famille et moi, nous couchons sans dîner.

Le café lui manque, mais un seul paquet de Nescafe coûte environ 1,30 dollar.

Un kilo d'oignons se vend 10 dollars, une bouteille d'huile de cuisson de taille moyenne 15 dollars - si elle est disponible.

La viande et le poulet ont pratiquement disparu des marchés depuis des mois, mais on trouve encore quelques légumes locaux.

Israël affirme qu'il n'impose aucune limite à la quantité d'aide entrant dans la bande de Gaza et accuse les agences de l'ONU de ne pas l'avoir récupérée, soulignant que des centaines de chargements de camions languissent du côté gazaoui de la frontière.

Mais les chiffres de l'armée montrent que la quantité d'aide entrant à Gaza a chuté à environ 1 800 camions en octobre, contre plus de 4 200 le mois précédent.

Au rythme actuel, environ 2 400 camions devraient entrer à Gaza en novembre.

Avant la guerre, environ 500 camions entraient chaque jour.