Cinéma : "Wicked" sera projeté en Afrique du Sud

Après la première à Londres, c’est dans les salles obscures du mondenentier et notamment d’Afrique du Sud que se dirige le film « Wicked ».

La comédie musicale bien-aimée de Broadway a été présentée pour la première fois en 2003 avec Kristen Chenoweth et Idina Menzel dans le rôle des sorcières d'Oz. Devenue instantanément un classique culte, elle a été adaptée au grand écran par le réalisateur Jon M. Chu.

« Le fait que le film reçoive beaucoup d'attention est vraiment excitant parce que tous ces gens sont tellement passionnés par le film qu'ils veulent en savoir plus et qu'ils sont impatients de le voir. Et je suis vraiment excitée à l'idée que nous arrivions à ce stade du processus où les gens vont pouvoir commencer à regarder ce film et comprendre pourquoi nous l'aimons tant et pourquoi nous sommes si enthousiastes à son sujet, de manière si folle. Je me sens parfois gênée de dire à quel point je pense que le film est génial parce que je suis, vous savez, techniquement - je suis dedans. C'est donc un peu gênant de dire « Je pense qu'il est vraiment bon ». Mais j'ai hâte que le reste du monde le voie et ressente ce que nous ressentons, du moins je l'espère. », a déclaré Ethan Slater, acteur.

Adapté du roman à succès véritable spin-offf du magicien d’oz, « Wicked » retrace l'histoire d'amitié d'Elphaba, la sorcière de l'Ouest, interprétée par Cynthia Erivo, et de Glinda la Bonne, interprétée par Ariana Grande.

L'acteur Jeff Goldblum a été interrogé sur le fait de chanter en direct sur le plateau de tournage :

« Je l'ai fait. J'ai dit que je devais le faire maintenant. Si je ne l'ai jamais fait avant, je ferais mieux de le faire maintenant. Parce que les côtoyer, Cynthia Erivo et Ariana Grande, c'est plus que 'A'. Elles sont super « A » ++++. Alors, vous savez, c'est excitant d'essayer ».

Les fans du livre, de la comédie musicale ou du fantastique en général vont vivre une expérience magique avec cette adaptation cinématographique très attendue, réalisé par Jon M. Chu, connu pour ses projets visuellement époustouflants tels que Crazy Rich Asians et In the Heights.

« C'est un travail de rêve. C'est une vie de rêve de pouvoir faire des films à cette échelle, de travailler avec Ariana Grande et Cynthia Erivo, de faire un film qui signifie tant pour moi, pour tant de gens, et de le mettre sur l'écran géant avec la Cité d'émeraude et Munchkin. Je veux dire, tout est un rêve. Alors, le fait que nous ayons aussi une belle famille pour qui faire ce film, je ne pourrais rien demander de plus. », a expliqué Jon M. Chu, réalisateur .

La première de « Wicked » aura lieu le 22 novembre dans les cinémas sud-africains.